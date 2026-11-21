Vittoria importante per il Napoli in casa contro il Torino con gli azzurri che si rilanciano in classifica.
Successo firmato McTominay con lo scozzese che nella ripresa trova il gol da tre punti per i partenopei.
Vittoria importante per il Napoli in casa contro il Torino con gli azzurri che si rilanciano in classifica.
Successo firmato McTominay con lo scozzese che nella ripresa trova il gol da tre punti per i partenopei.
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