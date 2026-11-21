La Roma ha battuto nettamente il Parma in trasferta ed ora vola in classifica.
I giallorossi sono stati trascinati da un super Malen che ha messo a segno un poker che lo lancia anche nella classifica capocannonieri.
Roma che ha dovuto soffrire a lungo per avere la meglio del Parma che ha retto per più di un’ora raggiungendo anche il momentaneo pareggio.
La tripletta di Malen però regala un successo fondamentale ai giallorossi che tengono il passo della Lazio e mettono pressione all’Inter che sarà impegnata in occasione del posticipo domenicale in trasferta contro l’Atalanta. Andiamo a vedere i voti della sfida del Tardini.
PARMA (3-5-2): Daffara 5.5; Delprato 5, Troilo 4.5, Carboni 5.5; Britschgi 5.5 (75′ Diallo sv), Fabbian 5.5 (66′ Ordonez 5.5), Sierro 6 (75′ Nicolussi Caviglia sv), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5 (66′ Lontani 5.5), Elphege 7 (90′ De Martis sv). All. Gilardino
ROMA: Svilar 6.5: Mancini 5.5, Balerdi 5 (56′ Ndicka 6), Hermoso 6.5; Lulli 7 (56′ Wesley 7), Cristante 6.5, Koné 6, Molina 5,5 (83′ Koulierakis s.v.); Dybala 6 (62′ Soulé 6,5), Mora 7 (83′ Pisilli s.v.); Malen 9.