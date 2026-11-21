Le valutazioni, i top e flop e le statistiche della sfida tra i biancocelesti di Gennaro Gattuso e i giallorossi di Di Francesco

La corsa della Lazio non si ferma. I biancocelesti di Gennaro Gattuso battono allo stadio Olimpico il Lecce di Eusebio Di Francesco 3-0, al termine della sfida valida per la dodicesima giornata di campionato. Un successo che permette ai capitolini di ottenere la decima vittoria in campionato (su dodici gare) e di mantenere la vetta della classifica. Nonostante le assenze di Nuno Tavares, Sutalo e Zaccagni, gli uomini di Gattuso portano a casa la vittoria e continuano la loro corsa in campionato. Con questo successo Taylor e compagni si portano a quota 32 punti, mentre il Lecce resta fermo a quota 10.

Trascinata da un Noslin eccezionale, autore di una splendida doppietta, la Lazio trova una vittoria importante e meritata. Nonostante le assenze (Sutalo, Nuno Tavares e Zaccagni), i biancocelesti dominano la scena: chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ad uno stacco aereo da centravanti puro di Noslin e dilagano nella ripresa. L’olandese chiude un’azione nata da Floriani Mussolini e rifinita da Taylor, poi è Frattesi a battere Falcone con uno splendido cucchiaio.

Lazio-Lecce i top e i flop

LAZIO

TOP

Noslin 8: Che giochi centravanti o esterno cambia poco. L’olandese continua a confermarsi come l’uomo più in forma della Lazio. Prova a creare occasioni partendo dalla corsia esterna ed accentrandosi, poi sblocca il risultato con uno stacco aereo da centravanti navigato. Nella ripresa si ripete: dopo una lunga serie di giocate da esterno, realizza il gol del raddoppio sfruttando un assist di tacco di Taylor. La fotografia del suo momento è un recupero fatto in area laziale al 75′.

Taylor 7,5: L’assist di tacco per il raddoppio di Noslin vale il prezzo del biglietto. Di un’intelligenza unica. Arrivato al termine dell’ennesima gara nella quale gioca un’infinità di palloni.

Mandas: In un primo tempo nel quale il Lecce si rende pericoloso in poche occasioni, crea una palla gol con un rinvio da regista. Poi, si supera con un doppio intervento salva risultato, rispondendo alle conclusioni ravvicinate di Ndri e Guebbels.

FLOP

Floriani Mussolini: Conferma le difficoltà, evidenziate a Napoli con Lang, di controllare l’esterno avversario che lo punta in velocità. Fatah lo supera con troppa facilità. Il giovane esterno biancoceleste, fresco di rinnovo, fatica a contenerlo, concedendogli troppe occasioni. Si riscatta nell’azione del raddoppio, mettendo in mezzo una palla interessante, che Taylor trasforma in una magia.

LECCE

TOP

Fatah: Ha l’argento vivo addosso. Stordisce Floriani Mussolini sin dalle prime battute mettendolo costantemente in difficoltà. Sfiora il gol con un bel tiro a girare, poi mette in mezzo un paio di palloni invitanti. Nella ripresa si conferma pericoloso: sfiora il gol con una bella girata volante.

FLOP

Siebert: Si fa saltare in testa da Noslin con troppa facilità nell’occasione del gol che rompe l’equilibrio. Nella ripresa prende un giallo evitabile per un intervento in ritardo

Lazio-Lecce il tabellino

MARCATORI: 25′ Noslin (L), 68′ Noslin (L), 91′ Frattesi

AMMONITI: Siebert, Veiga, Pellegrini

LAZIO (4-3-3) : Mandas; Floriani, Diogo Leite, Doekhi, Pedraza (78′ Pellegrini); Frattesi, Belahyane (83′ Rovella), Taylor; Isaksen (78′ Cancellieri), Pinamonti (88′ Gudmundsson), Noslin (83′ Dele Bashiru).. Allenatore: Gennaro Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (86′ Fofana), Kaba (59′ Ngom), Maleh; N’Dri (86′ Stulic), Geubbels (59′ Paco Esteban), Fatah. Allenatore: Eusebio Di Francesco.