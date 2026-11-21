Pessime notizie per la compagine bavarese dopo l’anticipo di venerdì sera contro il Colonia.

Serata da dimenticare per il Bayern Monaco, che non va oltre il pareggio (1-1) in casa contro il Colonia nell’anticipo della decima giornata di Bundesliga e perde Harry Kane. Il vincitore del Pallone d’Oro 2026, infatti, si è visto costretto a lasciare il terreno di gioco al 20′ del primo tempo a causa di un infortunio alla caviglia e adesso arrivano pessime notizie sulle sue condizioni di salute.

Kane, che si è sottoposto immediatamente a una risonanza magnetica, ha riportato una lesione della sindesmosi della caviglia che significa addirittura 3 mesi di stop per il bomber del Bayern e della Nazionale inglese. Una botta devastante per l’allenatore Vincent Kompany e per i tifosi bavaresi.