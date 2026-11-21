Cresce l’attesa per l’anticipo serale della dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Si torna finalmente in campo in Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali impegnate nelle gare di Nations League, il campionato italiano riparte con le attese gare della dodicesima giornata di Serie A in programma in questo weekend.

Tra le partite più interessanti figura sicuramente quella che vedrà affrontarsi Napoli e Torino questa sera alle ore 20,45. Allegri conferma il 3-5-2, con Anguissa titolare a centrocampo insieme a Gilmour e McTominay e De Bruyne almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. All. Massimiliano Allegri

TORINO (3-5-2): Perri, Coco, Ismajli, Comuzzo, Belghali, Casadei, Mandragora, Santos Bragança, Cacciamani, Adams, Simeone. All. Ignazio Abate