I giallorossi devono assolutamente fare risultato per non perdere terreno in classifica da Lazio e Inter.
Questo pomeriggio, alle ore 18:00, Parma e Roma si affrontano in una delle sfide più affascinanti della dodicesima giornata di Serie A. I giallorossi partono sicuramente col favore del pronostico, ma la gara odierna nasconde diverse insidie per gli uomini di Gasperini come dimostra il match di un anno fa.
Nella Roma recuperano Svilar, Mancini e Dybala mentre Soulé parte dalla panchina dopo gli impegni con le Nazionale: ci sarà Rodrigo Mora dal 1′. Ecco le probabili formazioni:
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré. All. Alberto Gilardino
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All. Gian Piero Gasperini