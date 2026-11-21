Clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro dell’attuale allenatore bianconero, tutti i dettagli.

La Juventus si appresta a tornare in campo della gara interna contro il Venezia, in programma domenica alle ore 12:30 e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica, anche perché continuano a circolare voci sul possibile addio di Luciano Spalletti.

C’è di più. Furio Valcareggi, infatti, si è espresso sulla possibilità di vedere il tecnico di Certaldo alla guida di una rivale storica della Juventus. Ecco infatti quanto ammesso dal noto procuratore sportivo ai microfoni di ‘Lady Radio’: “Il sogno di Luciano Spalletti è quello di allenare la Fiorentina“. Una vera e propria bomba di mercato che apre a nuovi e clamorosi scenari.