Roberto Mancini dovrà fare a meno di un calciatore in vista delle prime convocazioni di marzo per le qualificazioni ad Euro 2028.

Non ci sono infatti buone notizie per il CT azzurro che dovrà fare a meno di un calciatore che aveva chiamato già in occasione delle partite di settembre e ottobre.

Samuele Inacio infatti si è infortunato con il Borussia Dortmund che ha diramato un comunicato con il quale ha parlato dell’infortunio del giovane attaccante italo-brasiliano che non potrà così vestire ancora a lungo per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore.