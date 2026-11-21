Il Milan è alla ricerca di rinforzi, soprattutto per quello che riguarda il reparto offensivo.

I rossoneri sono pronti a cedere Francesco Camarda in prestito a gennaio e cercare un nuovo attaccante di esperienza che possa fare coppia con Gonçalo Ramos nel reparto offensivo rossonero.

Stando a quanto affermato da Tuttosport, uno degli ultimi nomi accostati al club meneghino sarebbe quello di Demirovic, attaccante della nazionale bosniaca e dello Stoccarda, che ha il contratto in scadenza nel 2028. Il calciatore classe 1998 potrebbe arrivare in rossonero a fronte di un’offerta da circa 25 milioni di euro.