L’attaccante brasiliano continua a giocare poco al Real Madrid, clamorosa svolta in arrivo.

Endrick Felipe Moreira de Sousa, noto semplicemente come Endrick, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico mondiale e diverse big europee sarebbero pronte a fare carte false per il suo cartellino. In Italia, ci sono da tempo Roma e Milan sulle tracce del classe 2006 di proprietà del Real Madrid.

E adesso proprio dalla capitale spagnola arrivano importanti aggiornamenti sul futuro del calciatore nato a Taguatinga. Ecco infatti quanto ammesso in queste ore dal tecnico delle Merengues, Josè Mourinho: “Io amo Endrick, ma il Real Madrid è più importante di lui. Se il club dovesse decidere altre cose, rispetterò quella decisione. Ma per me, come allenatore, Endrick è importante“. Dichiarazioni importanti, che aprono a un addio dello stesso Endrick.