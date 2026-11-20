Il centrale nerazzurro è tra i profili più corteggiati del panorama calcistico europeo, le ultimissime.

Alessandro Bastoni potrebbe presto dire addio all’Inter per provare una nuova esperienza con un’altra maglia. Rispetto a qualche mese fa, infatti, la società nerazzurra sarebbe disposta oggi a privarsi del centrale della Nazionale italiana in caso di offerta monstre ma procediamo con ordine.

Nei giorni scorsi l’entourage di Bastoni avrebbe avuto un incontro con la dirigenza per fare il punto della situazione e la decisione definitiva sarebbe quella di prendere in considerazione eventuali proposte per il cartellino del 27enne originario di Casalmaggiore. Occhio soprattutto a Barcellona e Bayern Monaco, pronte a dare vita a una vera e propria asta per Bastoni. Come si concluderà questa vicenda?