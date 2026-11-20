Il futuro Sebastiano Esposito potrebbe essere al Napoli con gli azzurri che sembrano sempre più decisi a tentare il colpo in casa Sassuolo.
Acquistato dai neroverdi in prestito dal Cagliari durante la scorsa estate, gli emiliani dovrebbero riscattare il cartellino di Sebastiano Esposito per una somma attorno agli 11 milioni di euro.
Successivamente il Napoli potrebbe acquistare l’ex rossoblù a titolo definitivo per una somma attorno ai 16 milioni, garantendo un guadagno cospicuo al Sassuolo e assicurandosi la punta ormai stabilmente nel giro della Nazionale italiana.