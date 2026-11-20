L’attaccante polacco è stato escluso dalla lista Serie A e quella UEFA, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

A sorpresa è stato escluso a inizio stagione dalla lista Serie A e quella UEFA per via dei tantissimi infortuni rimediati nelle ultime due stagioni, in cui ha collezionato appena 34 minuti con la maglia della Juventus. Arkadiusz Krystian Milik ad oggi potrebbe scendere in campo soltanto in Coppa Italia, ma intanto arrivano novità importanti in merito al suo futuro.

L’attaccante polacco classe ’94 – secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di “JuveLive” – potrebbe infatti risolvere a breve il suo contratto con la Juventus, che scade il prossimo 30 giugno 2027. Questo permetterebbe ai bianconeri di risparmiare qualche mensilità da qui al termine della stagione.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende in casa Juve e come sempre vi terremo aggiornati.