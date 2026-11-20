Dopo l’eliminazione dalla Nations League, in casa Italia si inizia a pensare già alla qualificazione ad Euro 2028.
Roberto Mancini sa di dover ringiovanire la rosa a sua disposizione e sta valutando di convocare tre nuovi giovani.
I calciatori in questione sono Emanuele Lulli, esterno della Roma, giovane che verrà sicuramente aggregato alla Nazionale Under 21 in occasione dell’Europeo di categoria della prossima estate, ma che potrebbe assaggiare la maglia della Nazionale maggiore in occasione delle partite di marzo.
Molto probabile anche la convocazione per Antonio Raimondo, bomber del Frosinone di proprietà però del Bologna, autore di otto reti in questa prima parte di campionato e già in odore di convocazione in occasione delle partite di novembre, ma fermato da un infortunio.
Potrebbe esserci anche Giovanni Leoni che ha recuperato dall’infortunio e ora attende di avere minutaggio con la maglia del Liverpool per mettersi in mostra anche in ottica azzurra.