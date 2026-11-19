Non solo il Barcellona e le big di Premier: pure il club campione di Germania mette nel mirino il difensore della Nazionale

Spunta un’altra big del panorama europeo per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter continua ad essere al centro delle voci di mercato, dopo l’accostamento a più riprese al Barcellona.

I campioni di Spagna però non hanno affondato il colpo, anche perché il nazionale italiano non sarebbe nelle grazie del tecnico Flick. Inoltre sul giocatore c’è l’interesse delle grandi di Premier League, specialmente del Chelsea che lo ha seguito con degli emissari a San Siro nella sfida di Nations League tra Italia e Francia.

Calciomercato Inter, il Bayern prepara l’assalto a Bastoni

Ma non solo Spagna e Inghilterra. Anche dalla Germania guardano con attenzione a Bastoni, visto che l’alfiere dell’Inter sarebbe finito nei radar del Bayern Monaco.

Secondo la testata ‘TeamTalk’, la corazzata tedesca avrebbe messo nel mirino il difensore nerazzurro in vista del prossimo mercato estivo. Il profilo di Bastoni sarebbe l’ideale per migliorare ulteriormente lo scacchiere di Kompany, con il Bayern che nei prossimi mesi potrebbe sondare il terreno con l’Inter per trattare la cessione e il prezzo.

L’Inter prossimamente aprirà il file per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2028. La dirigenza di Viale della Liberazione non vuole privarsi di Bastoni ed eventualmente aprirebbe all’addio per una cifra fuori mercato intorno ai 100 milioni di euro.