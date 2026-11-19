La dirigenza bianconera è alla ricerca di un vero centravanti, ecco le ultimissime mosse in casa bianconea.

La Juventus continua a sondare diverse piste di mercato con l’obiettivo di regalare a Luciano Spalletti un vero centravanti. Kolo Muani sta dando il meglio come esterno d’attacco, Woltemade ha fin qui deluso come prima punta e, dunque, i bianconeri cercano delle alternative.

Tra i vari profili seguiti spicca sicuramente Benjamin Sesko che fatica a esprimere tutto il suo valore con la maglia del Manchester United.

L’attaccante sloveno classe 2003 quest’anno ha messo a segno appena 2 gol in 6 gare e potrebbe decidere di cambiare aria per provare a rilanciarsi. La Juventus lo sa ed è pronta ad affondare il colpo.