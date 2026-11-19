Nerazzurri letteralmente scatenati sul mercato e pronti a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione.

Al momento ha sicuramente la rosa più forte e completa in Italia, ma l’Inter punta a rinforzarsi ulteriormente e a recitare un ruolo da protagonista assoluta nel corso delle prossime sessioni di calciomercato.

L’obiettivo di Marotta è quello di regalare a Cristian Chivu due profili in scadenza di contratto a giugno 2027, ovvero Alisson Becker del Liverpool e Frank Anguissa del Napoli.

Il primo piace anche alla Juventus e non avrebbe problemi a tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma dal 2016 al 2018, mentre sul centrocampista camerunese c’è anche il Marsiglia. L’Inter, però, ha fretta e vuole anticipare la concorrenza.