I rossoneri puntano ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista del Napoli, ecco il clamoroso scenario.

Adrien Rabiot e Scott McTominay insieme. È l’ambizioso progetto del Milan, che sogna di portare il fortissimo centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese a San Siro. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza.

Secondo quanto riferito in queste ore dal “Quotidiano Nazionale”, il Milan avrebbe intenzione di approfittare della brusca frenata nella trattativa per il rinnovo tra McTominay e Napoli per provare a inserirsi. L’ex Manchester United guadagna circa 3 milioni di euro netti a stagione ed è legato agli azzurri da un contratto fino al 30 giugno 2028, per cui il suo futuro resta avvolto nel mistero. Sarà quasi impossibile convincere il Napoli a liberare McTominay, ma il Milan vuole provarci e sogna di affiancare lo scozzese a Rabiot.