Il Barcellona guarda in Serie A per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.

Nel mirino dei catalani, infatti, è finito Juan Rodriguez del Cagliari, autore di un’ottima prima parte di campionato agli ordini di Pisacane.

Il difensore, infatti, è finito nel mirino di diverse big, tra cui anche Inter e Juventus, ma il Barcellona, stando a quanto riportato da Sport, sarebbe pronto a battere la concorrenza cercando di assicurarsi il calciatore già a gennaio, lasciandolo in prestito al Cagliari fino alla fine del campionato.