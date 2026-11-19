Fabregas col fiato sospeso, le condizioni fisiche dell’attaccante della Nazionale italiana preoccupano.

Pesantissima tegola per il Como che nelle ultime ore ha diramato il seguente comunicato: “A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere“.

Proprio in virtù di questo, la dirigenza lariana starebbe pensando di intervenire nuovamente sul mercato già a gennaio e – secondo quanto evidenziato dal “Corriere della Sera” – avrebbe messo nel mirino Gianluca Scamacca, che nell’ultimo periodo ha giocato pochissimo con l’Atalanta anche per via di alcuni problemi fisici e che è legato alla Dea da un contratto fino al 30 giugno 2028.

Attenzione, dunque, alla pista Scamacca-Como che potrebbe accendersi già nel corso delle prossime settimane.