Non solo acquisti in casa Milan in vista di gennaio con la società che sta valutando anche le possibili cessioni per sfoltire la rosa a disposizione di Ruben Amorim.
Ci sono tre calciatori che sembrano essere ormai in odore di cessione non rientrando nei piani del tecnico portoghese.
Pervis Estupinan ha perso il posto da titolare e potrebbe salutare durante la sessione di mercato invernale con il Milan che andrebbe poi su un nuovo esterno sinistro.
A centrocampo possibile la cessione di Ruben Loftus-Cheek con l’inglese che non rientra nei piani e, dopo aver recuperato dall’infortunio, potrebbe tornare in patria per la seconda parte di stagione essendo in scadenza nel giugno del 2027.
In attacco saluterà Francesco Camarda con il giovane attaccante che andrà a cercare maggiore spazio altrove, mentre il Milan punterà su un nuovo attaccante da affiancare a Gonçalo Ramos.