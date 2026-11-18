Adrien Rabiot è molto vicino al rinnovo di contratto con il Milan.

Il centrocampista francese è pronto a legarsi ancora a lungo alla squadra rossonera.

Arrivato per volere di Massimiliano Allegri, il centrocampista francese classe 1995 è diventato velocemente un leader tecnico dello spogliatoio del Milan. Nonostante l’addio di Massimiliano Allegri al Milan, Rabiot è rimasto in rossonero diventando un cardine anche della formazione allenata da Ruben Amorim, con il centrocampista che è pronto a firmare il rinnovo con i rossoneri fino al giugno del 2030.