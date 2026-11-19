La società nerazzurra vuole assolutamente un nuovo difensore centrale, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Bisseck e Stones potrebbero andare via e, dunque, l’Inter lavora per regalare a Cristian Chivu un nuovo difensore. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse per Oliver Provstgaard Nielsen, centrale classe 2003 della Lazio e della Nazionale danese, ma adesso spunta un altro nome.

Si tratta di Gianluca Mancini, pilastro della Roma di Gasperini e vecchio pallino di Chivu e Marotta. Sarà molto complicato convincere i giallorossi a cedere il 30enne originario di Pontedera, ma l’Inter ha tutta l’intenzione di provarci ed effettuerà un primo importante tentativo già nel corso della sessione invernale di calciomercato in programma a gennaio.