I giallorossi continuano a lavorare sul mercato per rinforzarsi in vista della sessione invernale in programma a gennaio.

Ci aveva provato già in estate ma senza riuscirci e ora la Roma è pronta a dare di nuovo l’assalto all’esterno d’attacco tanto richiesto da Gian Piero Gasperini. Sono diversi i profili che piacciono alla dirigenza giallorossa, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Jamie Gittens del Chelsea.

Secondo quanto riferito oggi dal “Corriere dello Sport”, l’obiettivo del direttore sportivo D’Amico sarebbe quello di provare a prendere il calciatore in prestito a gennaio con un diritto di riscatto a fine stagione.

Il Chelsea potrebbe accettare la proposta della Roma anche se ne sapremo di più nelle prossime settimane, quando finalmente entrerà nel vivo la sessione invernale di calciomercato.