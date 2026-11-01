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Bastoni di nuovo nel mirino del Barcellona, i catalani pronti all’assalto del difensore

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C’è preoccupazione in casa Inter per quello che riguarda il futuro di Alessandro Bastoni.

Alessandro Bastoni
Inter, Bastoni nel mirino del Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il difensore centrale è finito di nuovo nel mirino del Barcellona che potrebbe rinforzare la propria rosa con l’acquisto del calciatore dell’Inter già seguito in passato.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2028 impone all’Inter o di rinnovare il contratto di Bastoni o di cedere il giocatore per non rischiare poi di perderlo a costo zero dopo un anno. Alessandro Bastoni potrebbe quindi salutare l’Inter durante l’estate con i nerazzurri che dovranno trovare un sostituto all’altezza da regalare a Inzaghi.

Lo stesso Flick, allenatore del Barcellona, ha ammesso che il club proverà a prendere un altro difensore centrale.

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