L’Inter piomba su Floriani Mussolini: la Lazio prova a resistere. Ma a giugno…

I nerazzurri seguono da vicino il terzino biancoceleste: affare che potrebbe coinvolgere il riscatto di Frattesi. La Lazio resiste, ma a giugno lo scenario può cambiare

Dall’esordio con la maglia biancoceleste al primo gol in Serie A, fino al rinnovo contrattuale. Per Floriani Mussolini sono giorni molto intensi. Il terzino destro, nato nel settore giovanile biancoceleste, ha realizzato contro il Sassuolo la prima rete con la maglia della Lazio. Ha sfruttato l’infortunio di Marusic (che si è fermato nella prima giornata di campionato) per farsi largo, ed ha iniziato ad attirare intorno a se le attenzioni di diversi club. Su tutti l’Inter, che ha deciso di monitorarlo con particolare attenzione.

Floriani Mussolini sta discutendo con la Lazio il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo scadrà nel 2028: il terzino è uno dei calciatori meno pagati all’interno della rosa, avendo firmato il suo primo contratto (nel 2024) una volta terminata la sua avventura nel settore giovanile del club. Percepisce una cifra vicina ai duecentomila euro a stagione. L’intenzione del club è di arrivare ad una base di cinquecentomila a salire, fino a toccare milione a stagione (bonus compresi).

Il rinnovo con la Lazio e l’interesse dell’Inter

L’accordo è vicino, ma il rinnovo non rappresenta una garanzia di permanenza nella capitale. Anzi… La Lazio è molto attenta alle offerte che riceverà. Dopo aver operato nel regime di mercato a costo zero a giugno, rischia di avere il mercato completamente bloccato a gennaio (a breve riceverà la risposta, dopo l’analisi della fotografia al trenta settembre). Il club ha la necessità di evitare un nuovo blocco a giugno, quando dovrà riscattare i prestiti (Frattesi, Pinamonti, Sutalo e Gudmundsson) e studiare la strategia in vista del prossimo anno. Se a gennaio si ritroverà il mercato bloccato, sarà obbligata a migliorare le entrate prima della fotografia successiva (al 31 marzo).

L’ipotesi di sacrificare un giocatore a gennaio non viene contemplata da Gattuso, ma la società sarà comunque chiamata a prendere delle decisioni: Floriani Mussolini rappresenterebbe una plusvalenza eccezionale. Una situazione che andrà valutata con attenzione: per gennaio, ma soprattutto per giugno. L’Inter fiuta il colpo. I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un sostituto naturale di Dumfries, ceduto in estate al Real Madrid. Dopo aver fallito l’assalto a Palestra e in attesa di risposte positive da Spence, Marotta sta monitorando alcuni profili in vista dell’estate. E il nome di Floriani Mussolini è finito nel taccuino dei dirigenti meneghini.

In estate poi Inter e Lazio dovranno risolvere il passaggio definitivo di Frattesi nella capitale. I nerazzurri dovranno ricevere da Lotito circa 14 milioni di euro. Soldi che (con un conguaglio) potrebbero essere dirottati sul terzino romano. La Lazio prova a resistere alle avances: per ora resta concentrata sul rinnovo del terzino. Per garantirsi la possibilità di poter scegliere con maggiore serenità il suo destino ed evitare di essere costretta ad accettare offerte al ribasso. Appuntamento al prossimo giugno.