PAGELLE e TABELLINO Milan-Inter 3-1: incubo derby per Chivu, Moreira devastante

Voti, top e flop del derby Milan-Inter, valevole per la 10° giornata del campionato di Serie A. Tris della squadra di Amorim trascinata da Diego Moreira

Il derby della ‘Madonnina’ sorride al Milan. Tris dei rossoneri ai cugini dell’Inter, alla prima sconfitta stagionale in campionato.

Uno scatenato Diego Moreira trascina il Milan: doppio assist per Pulisic e Rabiot a inizio partita, mentre sul finire del primo tempo il belga firma la terza rete del ‘Diavolo’ direttamente su punizione. Inutile per i campioni d’Italia il gol del momentaneo 2-1 realizzato da Bastoni.

Nell’Inter si salva solo il difensore della Nazionale, disastrosi Barella e Bisseck. Nuova sconfitta nella stracittadina per Chivu, con le scelte del tecnico rumeno che faranno discutere.

Pagelle, Top e Flop di Milan-Inter: Pulisic ci mette (ancora) la firma, Barella disastroso

MILAN

TOP: Moreira 8,5 – MVP della stracittadina e imprendibile sulla destra. Mette alle strette Carlos Augusto e confeziona due assist al bacio per Pulisic e Rabiot nei primi 10 minuti della sfida. Prima dell’intervallo si mette in proprio e fulmina Martinez su punizione. Fa la differenza nel suo primo derby a San Siro: devastante

FLOP: Ramos 5,5 – Il Milan brilla e crea tanto dalle parti di Martinez, con il portoghese che però non partecipa alla festa rossonera e fa scena muta. L’impegno non manca, ma non è a ancora quel centravanti mortifero che i tifosi del ‘Diavolo’ si aspettavano di vedere dopo l’investimento record sul mercato. Anzi, tutt’altro…

Maignan 7,5

Gila 6,5

De Winter 6,5

Pavlovic 6,5

Diawara 6 (83′ Bartesaghi SV)

Moreira 8,5 (89′ Hutchinson SV)

(89′ Hutchinson SV) Musah 6 (83′ Jashari SV)

Modric 7

Pulisic 7,5 (83′ Cisse SV)

Rabiot 7,5

Ramos 5,5 (89′ Terracciano SV)

(89′ Terracciano SV) All. Amorim 8

INTER

TOP: Bastoni 6,5 – Cerca di suonare la carica e rianimare un’Inter stordita dopo la partenza super del Milan. Il guizzo sul corner di Calhanoglu sembra riaprire la sfida, prima della pennellata su punizione di Moreira. Prova a scuotere i suoi, senza grandi risultati. L’unico a salvarsi di un derby da dimenticare in fretta per i campioni d’Italia

FLOP: Barella 4,5 – Involuto e decisamente sotto i suoi proverbiali standard. Prosegue nella sua stagione altalenante tra Inter e Nazionale, senza quella ferocia e leadership fondamentale per il centrocampo nerazzurro. Perde palloni banali, come in occasione della punizione letale di Moreira. L’eterno Modric – che ha 12 anni in più sulla carta d’identità – gli mette i piedi in testa

Martinez 5

Bisseck 4,5 (82′ Bonny SV)

Akanji 5

Bastoni 6,5 (82′ Dimarco SV)

(82′ Dimarco SV) Spence 5,5

Barella 4,5 (82′ Esposito SV)

Calhanoglu 5,5 (72′ Zielinski 5,5)

Carlos Augusto 5

Diouf 5 (72′ Mkhitaryan 5,5)

Sucic 5

Thuram 5

All. Chivu 4

ARBITRO: Guida 6

Serie A, tabellino Milan-Inter: esulta Amorim, Chivu nuovamente KO

Il Milan continua la striscia positiva (8 partite) nelle stracittadine contro l’Inter, con la prima vittoria di Amorim di fronte ai nerazzurri. Ancora una sconfitta invece per Chivu, al terzo ko su altrettanti derby in panchina. Moreira si prende la scena, sugli scudi anche Rabiot, Maignan e Pulisic (l’americano implacabile con l’Inter). Il Milan accorcia a -4 in classifica dai campioni d’Italia, che domani potrebbero perdere la vetta in favore della Lazio.

MILAN-INTER 3-1

4′ Pulisic (M); 10′ Rabiot (M); 22′ Bastoni (I); 43′ Moreira (M)

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara (83′ Bartesaghi); Moreira (89′ Hutchinson), Musah (83′ Jashari), Modric, Pulisic (83′ Cisse); Rabiot; Ramos (89′ Terracciano). A disposizione: Torriani, Bouyer, Vladimirov, Estupinan, Comotto, Perera, Ossola, Vos, Menon, Camarda. Allenatore: Amorim

Inter (3-4-2-1): Martinez; Bisseck (82′ Bonny), Akanji, Bastoni (82′ Dimarco); Spence, Barella (82′ Esposito), Calhanoglu (72′ Zielinski), Carlos Augusto; Diouf (72′ Mkhitaryan), Sucic; Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Taho, Bovio, Jakirovic, Stankovic, Mosconi, Lavelli. Allenatore: Chivu

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: De Winter (M), Moreira (M), Carlos Augusto (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; presenti 77.691 spettatori per il derby del ‘Meazza’