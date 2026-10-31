Voti Udinese-Roma 2-5, il tabellino della sfida

Vittoria netta per la Roma in casa dell’Udinese con i giallorossi che fanno un salto in avanti in classifica avvicinandosi alla vetta della Serie A.
Roma devastante nel primo tempo avanti 4-0 dopo 40 minuti di partita con l’Udinese frastornata.
Nella ripresa arriva la reazione degli uomini di Runjaic che porta al 2-5 finale. Andiamo a vedere i voti della sfida.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah 4,5, Kabasele 4, Palma 5,5; Vojvoda 4,5, Ekkelenkamp 5,5 (56′ Chavetadze 5), Karlström 5,5 (82′ Jovanovic sv), Kamara 5 (82′ Arizala sv); Zaniolo 6 (67′ Piotrowski 5,5), Miller 5; Davis 4,5 (56′ Gomez 5,5). A disposizione: Padelli, Mrozek, Bertola, Ebosse, Zarraga, Miller, Lovric, Piotrowski, Arizala, Chakvetadze, Jovanovic, Unai Gómez, Vinciati. Allenatore:Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Gollini 6; Ghilardi 7, Ndicka 7, Hermoso 6; Molina 6,5, Cristante 7,5, De Roon 7, Wesley 7 (79′ Rensch 6); Soulé (79′ Mancini 6), Mora 7 (58′ Pisilli 6); Malen 7 (58′ Castro 6,5). A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Rensch, Mancini, Pisilli, Lulli, Di Nunzio, Hermoso, Castro, Arena, Camara. Allenatore: Gasperini
MARCATORI: Cristante, Mora, Malen, Ndicka, Zaniolo, Palma, Ghilardi
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