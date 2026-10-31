Juventus, torna disponibile dopo 2 mesi: finora zero minuti con Spalletti

C’è una notizia positiva per Spalletti in questo momento complicato: torna ad allenarsi con la squadra dopo il lungo stop

Momento delicato per la Juventus, chiamata al riscatto nel big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro il Napoli dell’ex Allegri.

Spalletti con le spalle al muro e con ancora diverse assenze per la sfida al cospetto dei partenopei, ma che almeno recupererà Jeff Ekhator per i prossimi impegni prima della sosta per le nazionali. Il giovane attaccante ex Genoa era assente da due mesi e questa mattina alla Continassa è tornato ad allenarsi insieme la gruppo.

Un piccolo sorriso per Spalletti in questo periodo complicato, con Ekhator che potrebbe rientrare nella lista dei convocati già dalla gara contro il Napoli.

Juve, Ekhator torna in gruppo dopo l’infortunio

Il nazionale italiano Under 21 non ha ancora giocato un minuto in gare ufficiali con la maglia bianconera a causa di un doppio infortunio.

Prima il problema muscolare durante la preparazione estiva, successivamente lo stiramento alla coscia dopo che era ritornato disponibile nella sfida di campionato col Parma. Spalletti valuterà dopo la rifinitura se Ekhator potrà tornare a disposizione già con il Napoli, altrimenti dovrà attendere le successive sfide prima della pausa con AZ Alkmaar e Fiorentina.

Il classe 2006 è sbarcato l’ultima estate a Torino, con la Juve che ha versato circa 18 milioni di euro nelle casse del Genoa oltre a una percentuale sulla futura rivendita.