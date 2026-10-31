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Tutti pazzi per Tiago Gabriel: tris d’assi in Serie A, Milan accerchiato

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Il giovane difensore portoghese resta uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato

Autore di due gol e un assist in nove presenze complessive, in questo avvio di stagione Tiago Gabriel si sta facendo notare più nell’area avversaria che per le sue doti difensive. Molto vicino al Milan la scorsa estate, il difensore portoghese a settembre ha firmato il rinnovo contrattuale con il Lecce fino al 30 giugno del 2030, ma una sua partenza resta sempre un argomento all’ordine del giorno.

Tiago Gabriel fronteggia McKennie
Tutti pazzi per Tiago Gabriel: tris d’assi in Serie A, Milan accerchiato (Ansa Foto) – calciomercato.it

A 21 anni, il gigante di Montauban ha ancora molti margini di miglioramento, ma il suo nome è già finito sul taccuino di numerose squadre europee e non solo su quello dei rossoneri.

Assistito da Jorge Mendes, l’ex Estrela Amadora viene seguito con grande attenzione anche dalla Roma, dove il super agente portoghese ha portato Rodrigo Mora la scorsa estate.

Secondo Ekrem Konur, Tiago Gabriel piace anche a Bournemouth, Crystal Palace, Fiorentina Fulham e anche in virtù di questa concorrenza, difficilmente il club salentino aprirà un tavolo di trattativa a meno di 25-30 milioni di euro.

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