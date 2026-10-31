Milan-Inter, le probabili formazioni: torna Modric, Chivu cambia a centrocampo

Cresce l’attesa per il derby in programma questa sera alle ore 20:45, ecco le ultime di formazione.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, alle ore 20:45, Milan e Inter si affrontano nell’attesissimo derby valido per la decima giornata del campionato di Serie A: i rossoneri devono assolutamente rialzare la testa dopo il pesante ko interno contro il Bologna, mentre i nerazzurri vogliono vincere e allungare in testa alla classifica.

Amorim si affida al 4-4-1-1, con il ritorno dal 1′ di Modric e con Moreira a destra e Pulisic a sinistra a centrocampo. Dall’altra parte, Chivu pensa di riproporre Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mediana, con Zielinski almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. All. Amorim

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu