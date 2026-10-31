Udinese-Roma, le ultimissime: diverse novità per Gasperini

Fischio d’inizio alle ore 18:30, ecco le ultime di formazione in vista dell’atteso match di oggi.
Dopo il 4-2 rifilato al Cagliari nel turno infrasettimanale, la Roma fa visita all’Udinese in una delle gare più attese della decima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno da Inter e Lazio, ma guai a sottovalutare i bianconeri che sono a caccia di punti salvezza.
Gasperini conferma il 3-4-2-1, ma cambia la difesa lanciando dal 1′ il terzetto composto da Ghilardi, Balerdi ed Hermoso. In mezzo al campo tocca ancora a Cristante, mentre Mora e Soulé agiranno alle spalle dell’unica punta Malen. Ecco le probabili formazioni:
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstom, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp, Davis. All. Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley: Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 1020 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?