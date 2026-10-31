Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Udinese-Roma, le ultimissime: diverse novità per Gasperini

Foto dell'autore

Fischio d’inizio alle ore 18:30, ecco le ultime di formazione in vista dell’atteso match di oggi. 

Dopo il 4-2 rifilato al Cagliari nel turno infrasettimanale, la Roma fa visita all’Udinese in una delle gare più attese della decima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno da Inter e Lazio, ma guai a sottovalutare i bianconeri che sono a caccia di punti salvezza.

Matias Soulé
Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gasperini conferma il 3-4-2-1, ma cambia la difesa lanciando dal 1′ il terzetto composto da Ghilardi, Balerdi ed Hermoso. In mezzo al campo tocca ancora a Cristante, mentre Mora e Soulé agiranno alle spalle dell’unica punta Malen. Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstom, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp, Davis. All. Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley: Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1020 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7210

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

4 / 7

Qual è stato l'acquisto più costoso della Serie A nel mercato estivo 2026?

5 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Serie B, con 144 gol in campionato?

6 / 7

Qual è stata la cessione più ricca di un club di Serie A nel mercato estivo 2026?

7 / 7

Tarik Muharemovic ha lasciato il Sassuolo per 37 milioni nell'estate 2026. Dove è andato?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie