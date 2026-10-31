Cichella brilla con il Frosinone, è nata una nuova stella in Serie A

L’inizio di stagione promettente del Frosinone di Alvini ha messo in mostra diverse stelle nella formazione ciociara e tra queste c’è sicuramente Matteo Cichella.

Centrocampista del Frosinone, il calciatore si è messo in risalto in questa prima parte di stagione, andando anche a segno una volta e fornendo una serie di prestazioni ottime con la maglia della formazione laziale. Cichella è uno dei migliori per rendimento nel campionato di Serie A per quello che riguarda il suo ruolo ed è un figlio d’arte. Suo padre Luca era un calciatore che, nonostante il diverso percorso rispetto al figlio, è stato un giocatore dall’innato talento.

Centrocampista classe 2005, è entrato nel mirino di Baldini che lo ha già convocato in occasione delle partite di settembre con la nazionale degli azzurrini e si candida a un ruolo da protagonista in vista dell’Europeo Under 21 che si disputerà la prossima estate.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, si è trasferito al Frosinone nel 2004 dove è riuscito a trovare continuità tra i professionisti. Il valore del suo cartellino sta crescendo esponenzialmente dopo l’ottimo inizio con la formazione ciociara e si candida ad essere uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato estiva.