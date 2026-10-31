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Palladino rilancia il Bologna, Mancini guarda in casa rossoblu

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L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna ha rilanciato i rossoblu che sono tornati in una posizione di metà classifica e guardano con fiducia al futuro.

Raffaele Palladino
Il Bologna guarda in casa Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il cambio del tecnico ha funzionato in casa Bologna con gli emiliani che hanno vinto tre partite da quando è giunto il nuovo allenatore battendo Lecce, Cagliari e Milan in trasferta.

Il rendimento della squadra è migliorato tanto che alcuni giocatori sono finiti nel mirino di Roberto Mancini in vista delle prossime convocazioni per le partite contro Francia e Belgio.

Potrebbe ritrovare spazio in Nazionale Federico Bernardeschi, ormai leader del reparto offensivo del Bologna, mentre è sempre nel mirino del CT Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha fermato nelle ultime due giornate e potrebbe mettersi in mostra in vista di una chiamata in azzurro.

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