Palladino rilancia il Bologna, Mancini guarda in casa rossoblu

L’arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna ha rilanciato i rossoblu che sono tornati in una posizione di metà classifica e guardano con fiducia al futuro.

Il cambio del tecnico ha funzionato in casa Bologna con gli emiliani che hanno vinto tre partite da quando è giunto il nuovo allenatore battendo Lecce, Cagliari e Milan in trasferta.

Il rendimento della squadra è migliorato tanto che alcuni giocatori sono finiti nel mirino di Roberto Mancini in vista delle prossime convocazioni per le partite contro Francia e Belgio.

Potrebbe ritrovare spazio in Nazionale Federico Bernardeschi, ormai leader del reparto offensivo del Bologna, mentre è sempre nel mirino del CT Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio che lo ha fermato nelle ultime due giornate e potrebbe mettersi in mostra in vista di una chiamata in azzurro.