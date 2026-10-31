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Problemi per le convocazioni: altra tegola per Roberto Mancini, quanti assenti

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Roberto Mancini deve fare i conti con diverse assenze in vista delle convocazioni della Nazionale italiana per le partite contro Francia e Belgio in Nations League.

Roberto Mancini
Mancini pensa alle convocazioni, quante assenze (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il CT azzurro infatti dovrà fare a meno di Moise Kean, che resterà fuori fino all’inizio di dicembre per gli problemi alla tibia.

Fuori anche Raspadori, che tornerà a disposizione alla metà di novembre, mentre per Scamacca sono da valutare le condizioni dopo l’assenza in occasione del match tra Fiorentina e Atalanta. Non sarà convocabile Zoma del Norimberga, che rientrerà alla fine di novembre per infortunio.

Possibile convocazione per due giocatori che hanno vinto l’Europeo nel 2021 come Berardi e Bernardeschi e possibile esordio in Nazionale maggiore per Antonio Raimondo, attuale capocannoniere della Serie A.

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