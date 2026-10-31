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Futuro in dubbio per Camarda, il centravanti può partire a gennaio

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È dubbio il futuro di Francesco Camarda al Milan con l’attaccante classe 2008 che rischia di cambiare maglia in vista del mercato di gennaio non riuscendo a trovare molto spazio alla corte di Amorim.

Francesco Camarda
Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Finora il giovane attaccante è sceso in campo solamente in un’occasione dal primo minuto, nella partita vinta in Austria contro il Salisburgo in Europa League.

Per Camarda, nel caso in cui non dovesse esserci grande spazio da qui a gennaio e se dovesse arrivare un nuovo attaccante, potrebbero aprirsi le porte di un prestito, magari in Serie B in un club che lotta per vincere, avendo così le occasioni per mettersi in mostra dal punto di vista realizzativo.

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