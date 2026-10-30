Inter, doppio rebus e (sempre) 5 assenti: le scelte di Chivu per il Milan

La probabile formazione dei campioni d’Italia in vista del derby del ‘Meazza’ contro i rossoneri

Il nuovo stadio è ancora troppo lontano: nella testa di Cristian Chivu c’è solo la stracittadina delle prossime ore contro il Milan.

Tra cinque anni chissà se il tecnico rumeno sarà ancora sulla panchina dell’Inter, ma in questo momento l’attenzione è ovviamente rivolta al derby della ‘Madonnina’. Chivu non fa mistero di voler ritornare al successo contro i rossoneri dopo le due sconfitte dello scorso campionato e deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione in vista dello scontro di domani sera a San Siro.

Milan-Inter, la probabile formazione di Chivu per il derby

Sono essenzialmente due i nodi da sciogliere per il mister interista ed entrambi a centrocampo per la partitissima col Milan.

Ballottaggio aperto a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto, mentre in mezzo Zielinski è leggermente favorito su Mkhitaryan. Tra i pali dopo due partite rientrerà Martinez, con Akanji al centro della difesa. In mediana dopo Venezia rientrano dal primo minuto Calhanoglu e Barella, in attacco infine al fianco di Thuram ci sarà Esposito. Restano ai box per infortunio Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique e capitan Lautaro.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito