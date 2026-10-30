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Inter, doppio rebus e (sempre) 5 assenti: le scelte di Chivu per il Milan

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La probabile formazione dei campioni d’Italia in vista del derby del ‘Meazza’ contro i rossoneri 

Il nuovo stadio è ancora troppo lontano: nella testa di Cristian Chivu c’è solo la stracittadina delle prossime ore contro il Milan. 

Inter, la probabile formazione di Chivu col Milan
Le possibili scelte di Chivu (Ansa) – Calciomercato.it

Tra cinque anni chissà se il tecnico rumeno sarà ancora sulla panchina dell’Inter, ma in questo momento l’attenzione è ovviamente rivolta al derby della ‘Madonnina’. Chivu non fa mistero di voler ritornare al successo contro i rossoneri dopo le due sconfitte dello scorso campionato e deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione in vista dello scontro di domani sera a San Siro. 

Milan-Inter, la probabile formazione di Chivu per il derby

Sono essenzialmente due i nodi da sciogliere per il mister interista ed entrambi a centrocampo per la partitissima col Milan.

Inter-Fiorentina, Chivu in conferenza stampa
Cristian Chivu, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Ballottaggio aperto a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto, mentre in mezzo Zielinski è leggermente favorito su Mkhitaryan. Tra i pali dopo due partite rientrerà Martinez, con Akanji al centro della difesa. In mediana dopo Venezia rientrano dal primo minuto Calhanoglu e Barella, in attacco infine al fianco di Thuram ci sarà Esposito. Restano ai box per infortunio Stones, Pavard, Jones, Luis Henrique e capitan Lautaro.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito

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