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Nuovo infortunio in casa Milan, Amorim continua a perdere pezzi

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Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Ruben Amorim in vista della partita contro l’Inter valida per la decima giornata di Serie A e per il prosieguo della stagione rossonera.

Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ai lungodegenti Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze e Loftus-Cheek si aggiunge anche Fikayo Tomori che, dopo essere stato reintegrato in rosa e schierato con continuità dal tecnico portoghese, si è infortunato.

Il difensore inglese, infatti, dopo la partita contro il Bologna in campionato, ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra e resterà fuori dai campi di gioco per circa un mese.

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