Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Roma, contatti avviati per il nuovo esterno d’attacco: ci sono 3 nomi | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La dirigenza giallorossa vuole assolutamente rinforzo il reparto avanzato a disposizione di Gian Piero Gasperini. 

In attesa di scendere in campo contro l’Udinese in una delle sfide più attese della decima giornata di campionato, la Roma monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini già nella sessione invernale di gennaio.

Nusa
Nusa (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La priorità rimane l’esterno d’attacco e – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – il direttore sportivo D’Amico avrebbe già avviato i contatti per tre profili: Kevin Santos Lopes de Macedo, Antonio Nusa e Giorgi Kvernadze. Il primo è un’ala sinistra classe 2003 di proprietà del Fulham, il secondo non ha bisogno di presentazioni e indossa la casacca del Lipsia, mentre il 23enne georgiano si sta mettendo in mostra in Serie A con il Frosinone.

Tre profili di altissimo livello, in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla Roma in vista della seconda parte di stagione: chi la spunterà alla fine?

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1015 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7204

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

4 / 7

Nel 1992 il Milan pagò al Torino una cifra record mondiale per quale giocatore?

5 / 7

Da quale club arrivò Andriy Shevchenko al Milan nel 1999?

6 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

7 / 7

Chi è il calciatore con più presenze nella storia del Milan?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie