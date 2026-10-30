Roma, contatti avviati per il nuovo esterno d’attacco: ci sono 3 nomi | CM

La dirigenza giallorossa vuole assolutamente rinforzo il reparto avanzato a disposizione di Gian Piero Gasperini.

In attesa di scendere in campo contro l’Udinese in una delle sfide più attese della decima giornata di campionato, la Roma monitora con attenzione anche il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini già nella sessione invernale di gennaio.

La priorità rimane l’esterno d’attacco e – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – il direttore sportivo D’Amico avrebbe già avviato i contatti per tre profili: Kevin Santos Lopes de Macedo, Antonio Nusa e Giorgi Kvernadze. Il primo è un’ala sinistra classe 2003 di proprietà del Fulham, il secondo non ha bisogno di presentazioni e indossa la casacca del Lipsia, mentre il 23enne georgiano si sta mettendo in mostra in Serie A con il Frosinone.

Tre profili di altissimo livello, in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla Roma in vista della seconda parte di stagione: chi la spunterà alla fine?