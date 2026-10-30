Ufficiale: Pulisic ha rinnovato con il Milan fino al giugno del 2031

Il Milan ha ufficialmente rinnovato il contratto di Christian Pulisic fino al giugno del 2031.
Lo statunitense si è legato al Milan, squadra della quale è diventato un punto di riferimento negli ultimi anni e con la quale ha iniziato questa stagione alla corte di Ruben Amorim.
Pulisic ha ufficialmente firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri. Ora il Milan punta al rinnovo di Adrien Rabiot.
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