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Ufficiale: Pulisic ha rinnovato con il Milan fino al giugno del 2031

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Il Milan ha ufficialmente rinnovato il contratto di Christian Pulisic fino al giugno del 2031.

Christian Pulisic
Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo statunitense si è legato al Milan, squadra della quale è diventato un punto di riferimento negli ultimi anni e con la quale ha iniziato questa stagione alla corte di Ruben Amorim.

Pulisic ha ufficialmente firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri. Ora il Milan punta al rinnovo di Adrien Rabiot.

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