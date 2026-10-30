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Milan, torna Ibrahimovic: tutti i dettagli

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Ecco cosa sta succedendo in queste ore a Milanello in vista dell’atteso derby contro l’Inter.

Cresce l’attesa in vista del derby tra Milan e Inter, valido per la decima giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20,45. I rossoneri vogliono assolutamente rialzare la testa dopo il pesante ko interno contro il Bologna, mentre i nerazzurri puntano a consolidare il primato in classifica.

Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Intanto, in casa Milan si è rivisto in queste ore Zlatan Ibrahimovic. Lo riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il Milan sarebbe arrivato in compagnia del proprietario Gerry Cardinale poco fa a Milanello per assistere all’allenamento di rifinitura che precede la conferenza stampa del tecnico Amorim. In un momento delicato della stagione come questo, lo svedese non vuole far mancare la propria vicinanza ai rossoneri.

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