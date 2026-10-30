Juventus, Spalletti in bilico: 4 traghettatori se non torna Conte

Il tecnico di Certaldo è sotto esame sulla panchina bianconera: i possibili sostituti in caso di esonero

Massima attenzione alla panchina di Luciano Spalletti in casa Juventus. Il crollo contro il Genoa complica la situazione dell’ex Ct della Nazionale, chiamato insieme alla squadra a svoltare e cambiare marcia nel prossimo ciclo di partite tra campionato ed Europa League.

Ad iniziare dal big match di domenica all’Allianz Stadium contro il Napoli, da non sbagliare per cercare di risalire subito la china in campionato e migliorare una classifica deficitaria. Al momento Spalletti conserva la fiducia di proprietà e dirigenza, ma la sua posizione non è più salda come nelle scorse settimane.

Panchina Juventus, da Conte a Pioli: i possibili sostituti di Spalletti

La Juve non ha contattato al momento nessun eventuale sostituto, ma lo scenario cambierebbe se la situazione dovesse precipitare prima della sosta contro Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina.

La pausa per le nazionali servirebbe a Carnevali e la dirigenza per il cambio della guardia in panchina, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe affidarsi a un traghettatore se non si concretizzasse il ritorno di Antonio Conte. Pioli sarebbe uno dei maggiori indiziati a prendere il timone di Spalletti fino al termine della stagione, mentre un’altra pista credibile porterebbe a Deschamps.

Più indietro invece ci sarebbero le ipotesi Paulo Sousa e Montella, quest’ultimo recentemente esonerato dalla Turchia.