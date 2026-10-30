Juve, assalto a un nuovo laterale mancino: ci sono 3 nomi

La società bianconera ha deciso di fare un investimento per rinforzare le corsie laterali, ecco cosa sta succedendo.

Grandissima delusione in casa Juventus per la pesante sconfitta rimediata sul campo del Genoa. Tra i peggiori in campo c’è ancora una volta Andrea Cambiaso e, proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha deciso di muoversi sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la fascia sinistra a disposizione di Spalletti.

I principali indiziati a trasferirsi a Torino – secondo quando riportato da “Tuttosport” – sarebbero al momento Mahamadou Aboubakar Nagida, Tyrick Mitchell e David Raum.

Il primo è un classe 2005 del Rennes e ha gli stessi agenti di Khephren Thuram e Jeremie Boga. Il secondo è un pilastro del Crystal Palace e ha un contratto in scadenza a giugno 2027, mentre l’ultimo gioca nel Lipsia e già in passato è stato accostato alla Juventus. Chi la spunterà alla fine?