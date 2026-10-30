Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Infortuni Milan, ecco chi recupera per il derby

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Importanti novità in casa Milan in vista del derby di sabato sera che potrebbe essere fondamentale per la stagione dei rossoneri.

Ruben Amorim
Milan in emergenza contro l’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo il KO arrivato in casa contro il Bologna per 2-4, Ruben Amorim sta facendo la conta degli infortunati in vista della stracittadina contro gli uomini di Cristian Chivu.

Dall’allenamento arrivano buone notizie con Gila, Moreira e Rabiot che sono tornati in gruppo e sembrano essere disponibili per il derby del 31 ottobre con i rossoneri che devono riscattare il KO casalingo contro gli uomini di Palladino.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1007 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7186

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Da quale club arrivò Gabriel Batistuta alla Fiorentina nel 1991?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Da quale club arrivò Zinedine Zidane alla Juventus nel 1996?

4 / 7

Rafael Leão ha lasciato il Milan nell'estate 2026. In quale squadra è andato?

5 / 7

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

6 / 7

Da quale club arrivò Khvicha Kvaratskhelia al Napoli nel 2022?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie