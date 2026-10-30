Infortuni Milan, ecco chi recupera per il derby

Importanti novità in casa Milan in vista del derby di sabato sera che potrebbe essere fondamentale per la stagione dei rossoneri.
Dopo il KO arrivato in casa contro il Bologna per 2-4, Ruben Amorim sta facendo la conta degli infortunati in vista della stracittadina contro gli uomini di Cristian Chivu.
Dall’allenamento arrivano buone notizie con Gila, Moreira e Rabiot che sono tornati in gruppo e sembrano essere disponibili per il derby del 31 ottobre con i rossoneri che devono riscattare il KO casalingo contro gli uomini di Palladino.
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