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Como e Milan sfidano mezza Premier: bisogna pagare la clausola

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Derby lombardo di calciomercato in attacco, ma quaranta milioni di euro non bastano più

Grazie alla vittoria contro il Torino e alla contestuale sconfitta casalinga del Milan contro il Bologna, il Como ha sorpassato i rossoneri in classifica di due punti, facendoli scivolare fuori dalla zona Champions League.

Cesc Fabregas esulta dopo una vittoria
Como e Milan sfidano mezza Premier: bisogna pagare la clausola (Ansa Foto) – calciomercato.it

Grazie ad una rosa allestita con acume e profondità, Cesc Fabregas sin qui non ha pagato troppo dazio alla stanchezza, assorbendo bene l’impatto con la novità delle partite ogni tre giorni. Nonostante ciò, le voci di mercato riguardanti il club lariano si registrano senza soluzione di continuità.

Una delle ultime prevede una sfida proprio con i rossoneri. Secondo fussball-news.de, infatti, i due club lombardi sarebbero sulle tracce di Geny Catamo. Autore di due gol e quattro assist in stagione, l’ala 25enne in estate è stato vicino al Sunderland, ma lo Sporting ha rifiutato un’offerta di 40 milioni di euro.

Da allora, anche Bournemouth, Brentford, Everton, Leeds, Newcastle e Tottenham hanno effettuato sondaggi per la freccia mozambicana, ma il club lusitano non ha intenzione di concedere sconti rispetto alla clausola rescissoria fissata in 60 milioni di euro.

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