Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Ufficiale Juventus: squadra in ritiro fino al Napoli

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Arrivano le prime decisioni ufficiali in casa Juventus dopo il KO contro il Genoa per 2-0.

Spalletti: le scelte per Lecce-Juve
Juventus in ritiro fino al Napoli (Ansa) – Calciomercato.it

La società bianconera ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro fino alla prossima partita contro il Napoli, una decisione condivisa con l’allenatore Luciano Spalletti che vuole massima concentrazione in vista della partita contro la sua ex squadra che dirà molto sul prosieguo della stagione della Juventus.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 1003 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
7177

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quanto ha pagato la Juventus al Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic?

2 / 7

Da quale club arrivò Kaká al Milan nel 2003?

3 / 7

Qual è l'acquisto più costoso nella storia della Serie A?

4 / 7

Quale club ha piazzato più acquisti nella top 20 dei più costosi della Serie A nell'estate 2026?

5 / 7

Quale squadra ha acquistato sia Djed Spence dal Tottenham sia Curtis Jones dal Liverpool?

6 / 7

Da quale club arrivò Pavel Nedvěd alla Lazio nel 1996?

7 / 7

Da quale club arrivò Diego Armando Maradona al Napoli nel 1984?

Il tuo punteggio è

Sfida un amico a fare meglio di te:

Facebook

Segui Calciomercato.it per altri quiz:

0%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it è gestito dalla WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie