Ufficiale Juventus: squadra in ritiro fino al Napoli

Arrivano le prime decisioni ufficiali in casa Juventus dopo il KO contro il Genoa per 2-0.
La società bianconera ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro fino alla prossima partita contro il Napoli, una decisione condivisa con l’allenatore Luciano Spalletti che vuole massima concentrazione in vista della partita contro la sua ex squadra che dirà molto sul prosieguo della stagione della Juventus.
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