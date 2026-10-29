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La Juve sfida Roma e Milan: il nuovo centrocampista costa 50 milioni

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Il club bianconero ha bisogno di rinforzi in mediana e si prospetta una lotta a tre

Dopo l’ennesima delusione stagionale subita per mano di Daniele De Rossi, la Juventus non ha troppo tempo di leccarsi le ferite, visto che domenica allo Stadium arriverà un Napoli galvanizzato dalla larga vittoria in casa del Monza.

Massara e D'Amico a duello
La Juve sfida Roma e Milan: il nuovo centrocampista costa 50 milioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

Contro il Genoa, la squadra bianconera ha messo in evidenza ancora una volta tutti i limiti di una rosa incompleta e costruita male nel corso degli ultimi anni.

Difesa, centrocampo e attacco, c’è veramente poco da salvare in queste prime nove giornate di campionato e molto da fare nelle prossime sessioni di calciomercato, con la spada di Damocle del fair play finanziario sempre incombente.

A proposito di mercato, nelle ultime ore ai bianconeri è stato accostato uno dei centrocampisti più in forma della Premier League: Yasin Ayari. Secondo Ekrem Konur, la Vecchia Signora si sarebbe unita a Milan e Roma nella corsa al 23enne svedese, che piace anche ad Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool e valutato 50 milioni di euro dal Brighton.

 

 

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