Dalla Juventus al Bologna, affare in arrivo a gennaio

L’avventura di Joao Mario alla Fiorentina potrebbe concludersi molto presto, nonostante sia arrivato solamente la scorsa estate.
L’esterno portoghese è diventato una riserva per la squadra di Paolo Vanoli, ma per poi cambiare di nuovo maglia.
Sulle sue tracce ci sarebbe di nuovo il Bologna, alla ricerca di un esterno destro, considerato il fatto che Darmian è stato spostato al centro e il recupero di Holm arriverà solamente nei primi mesi del 2027.
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