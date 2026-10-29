Roma, esami di controllo per Svilar: fissata la data del rientro

Il portiere giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali e per ora prevale la prudenza

Rientrato nella giornata di ieri nella Capitale dopo aver svolto le terapie in Belgio, Mile Svilar ha effettuato oggi una visita di controllo per testare i progressi dopo la frattura da stress al dito del piede rimediata lo scorso 2 ottobre.

Un infortunio delicato che ha imposto prudenza e cautela allo staff medico della Roma. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di un possibile ritorno anticipato, per la sfida contro il Manchester United (3 novembre) o per quella contro il Sassuolo (7 novembre), ma le ultime da Trigoria sono di diverso tenore.

Secondo Filippo Biafora, infatti, lo staff medico sembra propendere per una gestione prudente dell’ultima fase di recupero e ha fissato il rientro del portiere a dopo la sosta di novembre.