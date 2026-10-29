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Dimissioni Spalletti, ore caldissime in casa Juve: scelto il sostituto

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I bianconeri si arrendono al Genoa in una delle gare più attese della nona giornata di campionato. 

Niente da fare. La Juventus rimedia un’altra sconfitta, questa volta sul campo del Genoa: finisce 2-0 a favore della squadra di De Rossi al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo minuto.

I bianconeri scivolano così all’ottavo posto in classifica, a 11 punti dalla vetta e a 6 dalla zona Champions League.

Conte in panchina prima di una gara del Napoli
Conte (Ansa Foto) – calciomercato.it

Come già accaduto nelle scorse settimane, non si è fatta attendere la risposta dei tifosi che hanno espresso tutta la propria delusione sui social. I sostenitori della Juventus invocano le dimissioni di Luciano Spalletti e il ritorno a Torino di Antonio Conte, individuato da tutti come l’unico capace di ribaltare una situazione simile.

Intanto, però, domenica Bremer e compagni se la vedranno con il Napoli di Max Allegri e servirà un’altra Juve per fare risultato.

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